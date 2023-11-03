"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعلن مقتل قيادي في حماس بغارة جوية بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل القيادي في حماس، مصطفى دلول في غارة جوية بغزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت إلقاء القنابل الضوئية على مناطق في قطاع غزة، وهو ما رصدته التغطية الحية لقناة القاهرة الإخبارية.

قصف عنيف على شمال قطاع غزة

وأكدت القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في إلقاء القنابل الضوئية على مناطق في قطاع غزة استعدادًا لاستهدافها بالقصف الذي بدأ فعليًا على القطاع.

وأوضحت مصادر لـ“القاهرة الإخبارية” أن قوات الاحتلال بدأت قصفها العنيف على مناطق بشمال قطاع غزة، مؤكدةً أن التركيز على شمال القطاع بسلسلة من الغارات.