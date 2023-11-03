الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: رحيل موديست عن الأهلى فى يناير ليس له أساس من الصحة

موديست
موديست

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف إدارة النادي الأهلي من رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم المارد الأحمر عن الفريق في يناير المقبل.

وارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن صفوف الأهلي بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعب منذ انضمامه إلى الفريق في بداية الموسم.

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شوبير: الحديث حول رحيل موديست ليس له أساس من الصحة

قال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" " الحديث حول رحيل موديست عن النادي الأهلي في يناير ليس له أساس من الصحة على الإطلاق".

وأضاف "موديست باقٍ مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، ولن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع "كولر لديه ثقة كبيرة وقناعة تامة في قدرات موديست ومتمسك ببقائه مع الفريق ويرغب في منحه مزيد من الوقت، حيث يرى أنه سيُظهر مستواه الفني الحقيقي خلال المباريات المقبلة".

وأتم شوبير قائلًا: "تم عرض أكثر من 27 سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب على المدرب السويسري في الصيف الماضي لكنه تمسك بالتعاقد مع موديست".

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن رضا سليم، لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع المقبلة.‏

وأشار إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

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