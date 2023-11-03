الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكاتب محمود عرفات أحد أبطال حرب أكتوبر: لا يوجد فرد كان يعلم بميعاد الحرب

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال الكاتب محمود عرفات، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه لا يوجد فرد كان يعلم بميعاد الحرب، معقبًا: "أنا شخصيًا أزعم بأنني شعرت ببوادر الحرب، وكنت أكاد أكون متيقن بأن الحرب ستقوم خلال خمسة أيام، منذ 30 سبتمبر وأنا بدأت أشعر بأن الحرب ستقوم". 

 

سر تسمية رواية “سرابيوم” 

وأضاف الكاتب محمود عرفات خلال لقائه ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة الحياة، أنه في 30 سبتمبر اشتركت في استطلاع مع قائد رئيس عمليات اللواء وقائد مدفعية اللواء ورئيس الاستطلاع وقائد سرية المرور، معقبًا: "فجأة استشعرت بأنهم طالعين في مهمة سرية، شبط فيهم زي العيل الصغير وقلت لهم أنا عايز آجي معاكم فتفاجأ رئيس العمليات وقال لي "اركب مش سر عليك" وتوجهنا إلى “سرابيوم” وهو سر تسمية روايتي، وعدينا سرابيوم ودخلنا على القناة".

رواية سرابيوم الكاتب محمود عرفات حرب اكتوبر نصر أكتوبر أحد أبطال أكتوبر

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