مصطفى الفقى: الرئيس السيسى لا يمكن أن يزج بالجيش خارج حدوده

أكد المفكر السياسي د.مصطفى الفقي أن الرئيس السيسي على قدر كبير من الحكمة في التصرف ولا يمكن أن يزج بجيشه لخارج حدود إلا دفاعًا عن أرضه ولن يهجم على أحد دون سبب، موضحًا أن هذا ما قاله الرئيس مرارًا خلال تصريحاته.

وكشف الفقي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن مقابلة أجراها مع الرئيس السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع خلال حكم الاخوان: "قابلته حينما كان مشيرًا وعبرت عن قلقي من حديث الإخوان عن ترك جزء من سيناء لحماس وقالي نحن والجيش يقظين لهذه الأمور".

ونوه المفكر السياسي بأن المشير السيسي وقتها قال لي: "لن نتخلى عن ذرة تراب لمصر، وأن عصر الانقلابات العسكرية انتهى إنما الارادة الشعبية لو تمسكت بموقف معين نستجيب له وهذا ما حدث في 30 يونيو".

أشار الفقي إلى أن الرئيس السيسي واع بدرجة كبيرة ورفض التورط في مناطق أخرى بالعالم العربي حفاظًا على الجيش المصري وليظل درعًا للشعب المصري.