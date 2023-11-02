الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى الفقى: الرئيس السيسى لا يمكن أن يزج بالجيش خارج حدوده

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

أكد المفكر السياسي د.مصطفى الفقي أن الرئيس السيسي  على قدر كبير من الحكمة في التصرف ولا يمكن أن يزج بجيشه لخارج حدود إلا دفاعًا عن أرضه ولن يهجم على أحد دون سبب، موضحًا أن هذا ما قاله الرئيس مرارًا خلال تصريحاته.

وكشف الفقي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن مقابلة أجراها مع الرئيس السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع خلال حكم الاخوان: "قابلته حينما كان مشيرًا وعبرت عن قلقي من حديث الإخوان عن ترك جزء من سيناء لحماس وقالي نحن والجيش يقظين لهذه الأمور".

ونوه المفكر السياسي بأن المشير السيسي وقتها قال لي: "لن نتخلى عن ذرة تراب لمصر، وأن عصر الانقلابات العسكرية انتهى إنما الارادة الشعبية لو تمسكت بموقف معين نستجيب له وهذا ما حدث في 30 يونيو".

أشار الفقي إلى أن الرئيس السيسي واع بدرجة كبيرة ورفض التورط في مناطق أخرى بالعالم العربي حفاظًا على الجيش المصري وليظل درعًا للشعب المصري.

مصطفى الفقي الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي مصطفى الفقي المفكر السياسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حبر سري

مواد متعلقة

مدير مكتب الشرق الأوسط: بايدن يخشى الانجرار فى حرب بالمنطقة العربية

ضياء رشوان: الاحتلال قصف الطريق المؤدى لمعبر رفح الفلسطينى 4 مرات

ضياء رشوان: الاحتلال يخوض حرب إبادة فى غزة.. وحزب الله قرر التصعيد

مجزرة جديدة جديدة لجيش الاحتلال فى مخيم البريج

"الكونتينر".. حكاية محمود سعد أقدم عامل في مصنع زهرة المحلة

قصة طفلة سميت بيروت بعد انفجار المرفأ فاستشهدت فى غزة

"زهرة المحلة".. من المحلي للتصدير لأهم الماركات العالمية

طائرات الاحتلال تقوم بعمليات إخلاء للمستوطنات بجنوب لبنان

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

القاهرة الإخبارية: سيارات السفارة الأمريكية تنتظر مواطنيها أمام معبر رفح

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

علاقة عاطفية دمرت الحياة.. حبس أم وابنتها قتلا بائع بـ17 طعنة في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى