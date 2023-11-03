الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى يوضح تأثير التطورات فى قطاع غزة على أسعار البترول

غزة
غزة

أوضح الدكتور على الإدريسي،  الخبير الاقتصادي، تأثير التطورات في قطاع غزة علي أسعار البترول وما يسببه من أعباء اقتصادية على الدول، قائلًا: " إن الأزمة الأخيرة رفعت سعر برميل النفط  10 دولار، لأننا في أزمة قد ينظر لها البعض بأنها صراع إسرائيلي فلسطيني، لكن في حقيقة الأمر هناك العديد من الدول تشارك في هذه الحرب بشكل أو بآخر، سواء دول داعمة أو دول أحد الأطراف، ودول مستفيدة من وجود هذا الصراع".

 

مصر تستورد 20 مليون برميل نفط في السنة

 

وأضاف الإدريسي خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن بلومبرج تتوقع، إذا دخلت دولة مثل إيران في صدام مباشر في هذه الحرب، فإن برميل النفط سيرتفع بقيمة 64 دولار، لافتًا إلى أن دولة مثل مصر تستورد أكثر من 120 مليون برميل، فماذا لو تحرك هذا السعر إلى 75 دولار، معقبًا: "سيؤثر على أسعار المحروقات في مصر وعلى الموجة التضخمية وخلافه". 

 

وأشار إلى أنه يوجد مشكلة رئيسية في هذا الصراع، وهي طول مدته، بالإضافة إلى الأطراف المتواجدة فيه، لافتًا إلى أنه حتى الآن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، معقبًا: "هل سوريا ستدخل في الصراع، أو لبنان أو إيران". 

 

وبين أن مجموعة فاجنر في روسيا ستبدأ في إرسال صواريخ متقدمة لحزب الله، لافتًا إلى أن هناك دول مشاركة بالفعل وتعلن مشاركتها في هذه الحرب، لكن بشكل أو بآخر يوجد دول داعمة لأحد الأطراف، وهو ما يصعب بشكل كبير جدًا من الفترة الزمنية الخاصة بهذا الصراع والذي يترتب عليه كل يوم مزيد من الأعباء الإقتصادية.

علي الادريسي الخبير الاقتصادي الحرب الاسرائيلية على غزة إسرائيل غزة

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