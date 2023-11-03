ارتفع سعر طن الحديد خلال تعاملات، اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري ارتفاع بنحو 300 جنيه في الطن، فيما استقر سعر الأسمنت.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 3-11-2023.

سعر طن الحديد

سعر طن الحديد من مصانع عز: 41130 جنيها.

سعر طن الحديد من مصانع العشري: 40500 جنيه.

سعر طن الحديد حديد بشاي: 41030 جنيها.

سعر طن الحديد من مصانع المراكبي: 36500 جنيه.

سعر طن الحديد من مصانع الجارحي: 37000 جنيه.

سعر طن الحديد من مصانع مصر ستيل: 36500 جنيه.

سعر الحديد من مصانع الجيوشي: 35000 جنيه.

سعر الحديد من مصانع المصريين: 39000 جنيه.

سعر الحديد من مصانع العتال:38،000 جنيه

سعر طن الحديد من مصانع المعادى: 37،000 جنيه

سعر طن الحديد من مصانع الكومى: 37،000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم:2020 جنيها.

اسمنت السهم:2020 جنيها.

أسمنت الفهد:2000 جنيه.

أسمنت وادي النيل:2020 جنيها

العسكري بني سويف:2030 جنيها.

أسمنت المسلح:2250 جنيها.

جنوب الوادي:2030 جنيها

أسمنت المخصوص:2200 جنيه.

أسمنت السويس:2240 جنيها.

أسمنت السويدي:2400 جنيه.

أسمنت العامرية عادة: 2330 جنيها.

أسمنت البرج: 2330 جنيها.

أسمنت الماكس: 2100 جنيه.

أسمنت النهضة: 2180 جنيها.

أسمنت النصر:2150 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5:2،030 جنيه.

أسمنت حلوان: 2240 جنيها.

أسمنت المنيا: 2000 جنيه.

أسمنت المهندس:2070 جنيها.

أسمنت أسوان: 2150 جنيها.

أسمنت السد العالي: 2150 جنيها.

أسمنت قنا: 2170 جنيها.

أسمنت التعمير: 2000 جنيه.

أسمنت الصعيد: 2070 جنيها.

أسمنت أسيوط: 2070 جنيها.

أسمنت المصريين: 2050 جنيها.

أسمنت العسكري:1900 جنيه.

أسمنت تايتان: 1950 جنيها.

أسمنت المصري:1940 جنيها.

أسمنت الممتاز:1970 جنيها.