للمرة الثانية خلال شهور.. إغلاق مزلقان كفرديما على السكة الحديد بالغربية

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، قيام أجهزة السكة الحديد بوسط الدلتا بمدينة طنطا بإغلاق مزلقان السكة الحديد بقرية كفر ديما الواقع على شريط السكة الحديد الرئيسي القاهرة الإسكندرية أمام حركة السيارات، للقيام ببعض أعمال الصيانة والإصلاح به، ما أدى إلى قيام الآلاف من أهالي 10 قرى إلى استخدام طرق بديلة دائرية تصل لأكثر من ٢٥ كيلو كي يتمكنوا من الوصول إلى مدينتي طنطا وكفر الزيات على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية فضلا عن وجود صعوبة في الوصول للمدارس وجامعة طنطا.

مزلقان السكة الحديد بقرية كفر ديما المنفذ الرئيسي لأهالي القرية

يقول محمد السيد، من أهالي كفر ديما، إن مزلقان السكة الحديد بقرية كفر ديما يعد المنفذ الرئيسي لأهالي القرية وقرى ادشاي وقصر بغداد والطالبية وشبراريس وكفراخشا وكفر الأشقر وابوالغر المجاورة لكفرديما للوصول إلى أعمالهم بمدينتي طنطا وكفر الزيات، فضلا عن الطلاب الذين يدرسون بالمدارس الثانوية وجامعة طنطا، وأنه لابد من سرعة الانتهاء من صيانته وإصلاحه في أقرب وقت واعادة فتحه من جديد حتى لاتزداد معاناة الأهالي مع اتجاههم لطرق بديلة دائرية طويلة حتى يستطيعوا الوصول للطريق الزراعي السريع تمتد لـ٣٠ كيلو.

وأضاف نشأت على من أهالي قرية أبوالغر، أن حياة الأهالي تتوقف في تلك القرى بعد إغلاق مزلقان كفرديما لأنه حيوي ومهم للحركة المرورية، وفي حالة وجود أي طوارئ تحتاج إلى إسعاف أو سيارات إطفاء فإن الأمر يستغرق السير مسافة كبيرة للوصول إلى تلك القرى، نظرا لإغلاق المزلقان، ونطالب بسرعة إعادة فتحه أمام حركة السيارات وكلنا ثقة في أجهزة وزارة النقل وهيئة السكة الحديد في سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة أو على الأقل تشغيل اتجاه وغلق اتجاه آخر.

وكشفت مصادر بهيئة السكة الحديد بوسط الدلتا ومحطة طنطا السكة الحديد، أنه تقرر إغلاق كلي لمزلقان كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات على شريط السكة الحديد الرئيسي من اليوم الأربعاء حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح وتم إبلاغ أجهزة محافظة الغربية والمرور والإسعاف، بذلك الإغلاق لوضع خطط بديلة في حالات الطوارئ تعد ذلك هي المرة الثانية خلال عدة شهور التي يتم إغلاق المزلقان الحيوي حيث تم إغلاقه في مايو الماضي.