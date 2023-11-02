الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة شركة في مصر الجديدة

حبس
حبس

قرر قاض المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس المتهم بسرقة شركة أجهزة الحاسب الآلي بمصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط (موظف بشركة مقاولات- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بسرقة (خزينة - جهاز  DVR "الخاص بكاميرات المراقبة") من داخل إحدى شركات أجهزة الحاسب الآلي كائنة بدائرة مصر الجديدة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا وجود نسخة من مفاتيح الشركة بحوزته، تم بإرشاده ضبط المسروقات داخل سيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاض المعارضات جنح مصر الجديدة تجديد حبس المتهم شركة أجهزة الحاسب الآلي مصر الجديدة

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