حامد فارس: المجتمع الدولى بدأ فى تبنى الرؤية المصرية لاستقرار الشرق الأوسط

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن المجتمع الدولي وبالأخص الإدارة الأمريكية والغرب بدأوا في تبني الرؤية المصرية لاستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، وتحديدًا فيما يخص القضية الفلسطينية.

الرؤية المصرية تحقق الاستقرار في الشرق الأوسط

وأضاف فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، بدأنا نشعر أن هناك تغيرا نوعيا سواء في موقف الإدارة الأمريكية أو الغرب تجاه خطورة التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وتابع: ؛عليهم الآن أن يضغطوا على حكومة نتنياهو لوقف الحرب بشكل كامل، تجنبًا لاتساع دائرة الصراع، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا".