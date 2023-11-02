الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناجى إبراهيم: "600 مليار جنيه تكلفة مشروع تنمية وتعمير سيناء بمرحلتيه"

المهندس ناجي إبراهيم
المهندس ناجي إبراهيم

قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إن سيناء بشكل عام تشهد اهتمامًا بالغًا من القيادة السياسية والشعب المصري بأقصى درجة ممكنة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من خطة التنمية في سيناء بدات منذ 2014 ومستمرة حتى الآن، وعلق: "المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء". 

وأضاف ناجي إبراهيم، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن تكلفة المرحلتين الأولى والثانية بلغت حوالي 600 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ تنمية شاملة جنبًا إلى جنب مع تطهير الأرض من الإرهاب.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التنمية بدأت من خلال ربط سيناء بمحافظات الوادي والدلتا عبر الأنفاق والكباري والمعديات ما سهل الوصول مع أهالي سيناء، ثم بدأت التنمية من جميع الاتجاهات كالتنمية العمرانية ومشروعات الإسكان والصرف الصحي والمياه وغيرها من المشروعات التنموية، كما أن محطة بحر البقر عملاقة وتخدم المشروعات الزراعية بمعالجة المياه، معقبًا: "لدينا محطة عملاقة أيضًا في شمال سيناء، ومشروعات أخرى سوف تغير وجه سيناء كمشروع التجلي الأعظم".

شمال سيناء تنمية سيناء محاربة الإرهاب التنمية العمرانية مشروع الاسكان

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