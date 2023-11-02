الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: استقبال مصر لمئات الجرحى الفلسطينيين يؤكد عدم تخليها عن القضية

نادر يوسف نسيم
نادر يوسف نسيم

قال نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن قيام مصر باستقبال مئات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين في مصر، قرار إنساني وسياسي كبير، ويؤكد دور مصر وريادتها في القضية وعدم تخليها عن الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر لا تبخل أبدا على الشعب الفلسطيني ودائما في ظهره، وغلق معبر رفح للفترة الطويلة الماضية لم يكن من جانب مصر ولكن تعنت إسرائيلي، ومصر لم تتوقف عن المناداة بوقف اطلاق النار على الفور، وتنفيذ هدنة انسانية، لوقف المجازر في القطاع.

مخطط التهجير السافر 

ونوه وكيل دينية الشيوخ، بقرار علاج الفلسطينيين في مصر. قائلا: إنه دليل جديد على ريادتها وقربها الشديد من القضية الفلسطينية.

وتابع النائب، أن موقف مصر بخصوص الأزمة والحرب الحالية في غزة، موقف مشرف والعالم كله يحترم موقف القيادة السياسية الرافض للحرب واستمرار  العدوان. مشددا أن العدو الإسرائيلي تمادى تماما في إجرامه ولابد من وقفة من جانب المجتمع الدولي له.

ولفت نائب الصعيد، إلى كشف مصر أمام العالم كله، مخطط التهجير السافر الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية. وهو مرفوض جملة وتفصيلا من مصر. محذرا: أن ما يحدث من عدوان إسرائيلي ستكون له تداعيات خطيرة.

في سياق متصل؛ وبخصوص زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسيناء مؤخرا:  قال النائب  انها بداية جديدة لتنمية شاملة، واستكمال ما بدأته مصر في هذا الطريق بقيادة الرئيس السيسي.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالقول: مصر نفذت عبور جديد في سيناء نحو التنمية الشاملة، وستوصال خطواتها لخدمة الآلاف من أهلها.

نادر نسيم الجرحى الفلسطينيين حقوق الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الحرب الحالية

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