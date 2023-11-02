الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: سيارات السفارة الأمريكية تنتظر مواطنيها أمام معبر رفح

حاملي الجنسيات المزدوجة
حاملي الجنسيات المزدوجة

كشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح تفاصيل الدفعة الجديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة، مؤكدًا أنه وصل اليوم قرابة 150 من حاملي الجنسيات المزدوجة.

أضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "حاملو الجنسيات هم مواطنون فلسطينيون يحملون الجنسيات الأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية وغيرها من الدول".

تابع: "هناك سيارات تابعة للسفارة الأمريكية تقف أمام معبر رفح، تنتظر مواطنيها بعد الانتهاء من أوراقهم، ودخولهم الأراضي المصرية"، مؤكدًا أن العدد الإجمالي الذي دخل الأراضي المصرية حتى الآن، بلغ 500 شخص.

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