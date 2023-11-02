الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منظمة الصحة العالمية تجري جولات لتقييم وحدات طب الأسرة في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لوحدات طب الأسرة بمحافظة دمياط طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت إشراف الدكتورة دينا ابو صير مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وتم خلال شهر أكتوبر الجاري تقييم لجان منظمة الصحة العالمية (WHO) لوحدة طب أسرة الغنيمية التابعة للإدارة الصحية بفارسكور طبقا لمؤشرات جودة الخدمات الصحية وذلك في إطار تقييم الوحدات المدرجة بالمرحلة الرابعة من مشروع تطوير منشآت الرعاية الصحية الممول من البنك الدولي ووحدة طب أسرة كفر شحاتة التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد  وذلك في إطار التقييم الدوري للجان المنظمة لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة طبقا لمعايير الجودة وتقييم رضا المنتفعين عن مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة بالوحدات.

وقد اجتازت الوحدات التقييم بنجاح

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، على شن حملات مكبرة للرقابة على محال بيع الأغذية  تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية  حيث تستمر جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بكبح جماح المخالفين لقوانين  واشتراطات الآمن الغذائي ووضعهم تحت طائلة القانون.

وتضمنت الجولة التفتيشية ثمانمائة ستة وتسعون منشأة غذائية وجد اربعمئة وسبعون منها تدار بدون ترخيص وسبعة وأربعون بها خطر داهم على الصحة العامة تم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف العمل بها.

كما تم على إثر ذلك تحرير 225 محضرا لوجود مخالفات متنوعة وإعدام حوالي تسعة  طن من الأغذية التالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى بالإضافة إلى ألف لتر من العصائر والمشروبات وزيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره، إضافة إلي ثلاثة آلاف ونصف طن متنوعة من الغذاء الفاسد ما بين أسماك مجمدة ومنتجات ألبان وأرز، واربعمئة وثلاثون لترا من المياه الغازية منتهية الصلاحية.

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