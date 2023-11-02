الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصليب الأحمر": قدمنا 14 شاحنة تحمل 60 طن مساعدات طبية وغذائية لغزة

سهير زقوت المتحدثة
سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أكدت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقاهرة الإخبارية، أن اللجنة قدمت 14 شاحنة تحمل 60 طن مساعدات طبية وغذائية لقطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ونقصا كبيرا في المستلزمات الطبية".

 

وتابعت: "خروج العديد من المستشفيات والعيادات الطبية عن العمل جراء نقص الوقود".

 

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقاهرة الإخبارية، تعطل بعض محطات معالجة المياه في قطاع غزة جراء نقص الوقود.

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