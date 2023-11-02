الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشفى العريش يكشف تفاصيل حالة الجرحى الفلسطينيين

لقاء مع اطباء مستشفى
لقاء مع اطباء مستشفى العريش

قال د.محمد سامي، أحد أطباء مستشفى العريش، إنه عند فتح معبر رفح بناءً على توجيهات القيادة السياسية كان المستشفى على أتم استعداد لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

أضاف سامي، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك عدد كبير من الأطباء والإخصائيين والنواب بجميع التخصصات، مؤكدًا أن معظم الإصابات متوسطة لشديدة وتم التعامل مع بعض الحالات التي تحتاج لجراحة وتم التعامل معها وفقًا لكل التخصصات.

وتابع أن بعض الحالات كانت تحتاج لعلاج تحفظي بالعناية المركزة.

المستشفيات التي يتم نقل مصابي غزة إليها

ويعد مستشفى العريش، أحد المستشفيات التي ينقل إليها مصابو غزة، إضافة إلى مستشفى بئر العبد، ومستشفى الشيخ زويد.

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