عبدالسند يمامة: إعلان أى "وفدى" تأييده لغير مرشح الحزب يخالف اللائحة

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، قرارًا يتضمن إعلان أي عضو بالحزب تأييده ودعم أى مرشح رئاسي آخر لرئاسة الجمهورية غير مرشح حزب الوفد يكون مخالفا لنص المادة الخامسة من لائحة الحزب.

عبدالسند يمامة يطرح رؤية جديدة لحل المشاكل الاقتصادية

كان قد أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، أن البرنامج الانتخابى لحزب الوفد يتضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية من خلال رؤية واقعية للمشاكل التى يعانى منها المواطنون.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن البرنامج الانتخابى يهتم بضرورة البدء فى الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، وضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية.

الإصلاح التشريعى ضرورة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية

وأكد رئيس الوفد ضرورة تشكيل المجموعة اقتصادية من العقول المصرية للنهوض باقتصاد البلاد لحل جميع الأزمات الاقتصادية التى يتعرض لها المواطنون. ونوه الدكتور عبدالسند يمامة بأهمية الإصلاح التشريعى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، وأهمية إقامة المشروعات ذات العائد السريع لتعود ثمارها على المصريين فى أسرع وقت.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أهمية حسن إدارة الموارد المصرية الحالية، بما يتمشى مع المنظومة الاقتصادية الجديدة التى يتضمنها البرنامج الانتخابى.

أهمية تفعيل المواد الدستورية بشأن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إن البرنامج الانتخابى ضمن رؤية جديدة للإصلاح السياسى قائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل مواد الدستور.

وأشار رئيس الوفد المرشح للانتخابات إلى أن هناك نصوصًا دستورية كثيرة تحتاج إلى التفعيل، ويأتي على رأسها ما يتعلق بالمجالس المحلية، التى تحتاج إليها البلاد فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى نشهدها.

وأوضح يمامة أن تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية ضرورة مهمة جدًا.