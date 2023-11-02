حاملة لجنسية مزدوجة: "نعترف بجميل الشعب المصري علينا"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقاءات خاصة مع حاملي الجنسيات المزدوجة فور وصولهم معبر رفح.

وقالت إحدى حاملي الجنسيات المزدوجة:"مصر دائما هي الدولة التي تستضيف الشعب الفلسطيني، والشعب المصري دائما الرفيق والأخ، والصديق ونحن دائما نعترف بجميل الشعب المصري وله علينا فضل كبير سواء في التعليم".

وأضافت:"نشعر دائما بأن الشعب الفلسطيني والمصري واحد، فلا يمكن أن يتجزأ الشعب الفلسطيني عن المصري أو العكسن والشعب المصري دائما حر، ودائما في المقدمة، ويشعر بنا وبأهل غزة، نحن جيران في كل شئ ونتقاسم كل شئ مع الشعب المصري".

وتابعت "الشعب الفلسطيني لايقهر ولا يمت ولن يمت، مهما فعل قوات الاحتلال وشكرا للشعب المصري ولكل مواطن حر شريف في كل مكان في العالم".