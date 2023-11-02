الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد حاملي الجنسيات المزودجة: بنشكر مصر على وقوفها معنا ونتمنى العالم يحتذي بها

لقاءات خاصة مع حاملي
لقاءات خاصة مع حاملي الجنسيات المزدوجة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقاءات خاصة مع حاملي الجنسيات المزدوجة فور وصولهم معبر رفح.

وقال أحد حاملي الجنسيات المزدوجة:"أنا فلسطيني من غزة، لكني مقيم ومتجنس من هولندا، عشت هناك لأكثر من 10 سنوات لكني أتيت إلى غزة قبل 3 شهور لزيارة الأهل، لكن صارت الحرب وفقدنا كثير من الأهل وبيتنا اتهدم، وبيت الجيران اتهدم بمنطقتنا في شمال غزة".

وأضاف:"بنشكر مصر على وقفتها معانا وعلى دورها المحوري، وفتح المعبر، والتعامل مع المصابين وإجراء جميع ما يتطلب لهم، وأتمنى العالم كله يقف معانا ويحتذي بها". 

حاملي الجنسيات المزدوجة معبر رفح رفح غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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