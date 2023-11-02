أحد حاملي الجنسيات المزودجة: بنشكر مصر على وقوفها معنا ونتمنى العالم يحتذي بها

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقاءات خاصة مع حاملي الجنسيات المزدوجة فور وصولهم معبر رفح.

وقال أحد حاملي الجنسيات المزدوجة:"أنا فلسطيني من غزة، لكني مقيم ومتجنس من هولندا، عشت هناك لأكثر من 10 سنوات لكني أتيت إلى غزة قبل 3 شهور لزيارة الأهل، لكن صارت الحرب وفقدنا كثير من الأهل وبيتنا اتهدم، وبيت الجيران اتهدم بمنطقتنا في شمال غزة".

وأضاف:"بنشكر مصر على وقفتها معانا وعلى دورها المحوري، وفتح المعبر، والتعامل مع المصابين وإجراء جميع ما يتطلب لهم، وأتمنى العالم كله يقف معانا ويحتذي بها".