الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد يكشف تأثير حرب غزة على الاقتصاد العالمي

ارتفاع أسعار السلع
ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية

كشف ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، تأثير  الحرب الإسرائيلية في غزة على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المشهد صعب جدًا وضبابي، وأن هناك عدة سيناريوهات من الممكن أن تحدث.

وأضاف عبدالعظيم، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي حسب تطور المشكلة وأبعادها بمعنى أنه لو نظرنا للأحداث المتلاحقة والسريعة منذ 7 أكتوبر نجد أن الأمر ليس تحت السيطرة وما ينتج عنه، نجد ان التضخم يزيد وأسعار السلع تزداد بالإضافة إلى أسعار الطاقة.

170 دولة تعاني من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية

وأكد أن 170 دولة حدث فيها ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية وهذا يؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط يؤدي لمزيد من تكاليف الإنتاج والطاقة مما يؤدي لارتفاع السلع والمواد الغذائية.

وتابع أنه لم يتم حل هذه الأزمة فإن الأضرار ستزداد وتتفاقم الأبعاد لو توسعت الأزمة ودخلت فيها أطراف أخرى ما يؤدي لإغلاق ممرات عالمية وسفن وما إلى ذلك، مؤكدًا أن هناك تخوف من الاستثمارات وخروج الشركات.

استاذ الاقتصاد الحرب الإسرائيلية قطاع غزة الاقتصاد العالمي ارتفاع اسعار السلع المواد الغذائية

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