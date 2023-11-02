الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتهاء اليوم الخامس من الفصل فى الطعون على انتخابات الرئاسة

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

انتهت المحكمة الإدارية العليا من اليوم الخامس في مرحلة الفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية، وذلك كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتكون المدة بدأت من الأحد الموافق 29 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء المقبل ولمدة 10 أيام، للفصل في الطعون، ويتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا، من مدة استقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصر السبت الماضي، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أقر فتح باب تلقي الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر.

وأكد مصدر بمجلس الدولة أن جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فتح باب تلقى الطعون منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة، واستمر حتى الساعة الرابعة عصر السبت، حسب المدة المحددة، ولم يستقبل أي طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية المدة المحددة.

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية  2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

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