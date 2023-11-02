الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: أغيثوا غزة قبل أن نُسأل أمام الله عن 2.5 مليون فلسطيني

خالد الجندي
خالد الجندي

تقدم خالد الجندي، عضو المركز الأعلى للدراسات الإسلامية، بخالص الشكر لوزارة الأوقاف على الجهود التي بذلتها الفترة الأخيرة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاحتلال.

أزمة غزة 

وقال الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن وزارة الأوقاف عملت على تجهيز الكثير من القوافل الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أمس خرجت القافلة الثانية من الأوقاف إلى معبر رفح استعدادًا للانطلاق إلى غزة عقب فتح المعبر: "القافلة الواحدة تتكلف قرابة مليون جنيه، لهذا على الأسر المصرية بل وأسر الأمة الإسلامية بالكامل التبرع لصالح الجمعيات المعنية بتجهيز القوافل الإغاثية لشعب فلسطين".

معاناة الشعب الفلسطيني 

وتابع"سنُسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن 2.5 مليون فلسطيني جائع، لذا على المصريين التنافس والتحرك سريعًا من أجل نصرة الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه وحقه من الاحتلال الذي يتعمد مخالفة جميع الأعراف الدولية والإنسانية".

واستطرد:"ما يقوم به وزير الأوقاف حاليًا دور بطولي وعظيم، حيث لم تقتصر الوزارة على الدعوة الإسلامية بل حرصت على المشاركة في الجهاد الفلسطيني".

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي أزمة فلسطين لعلهم يفقهون دي ام سي

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