الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

باحث بالمركز المصري للفكر يكشف الآثار السلبية لحرب غزة على الاقتصاد المصري

محمد شادي
محمد شادي

قال الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحرب على قطاع غزة كان لها آثارا سلبية على الاقتصاد المصري، أولها انخفاض معدلات السياحة، فضلا عن انخفاض صادرات مصر من الغاز والذى سيؤثر على الاقتصاد، منوها أن جزء من الصادرات المصرية للغاز حوالى من 15 الى 20 % يأتى من اسرائيل.

تراجع في معدلات السياحة وانخفاض صادرات مصر من الغاز

وأضاف شادي فى تصريح خاص لـ«الدستور»، ان اسرائيل قامت بتوقف أكبر حقلين غاز "لفياثان وتمار" بسبب الحرب خوفا من استهدافهم من المقاومة الفلسطينية، وبالتالى صادرتنا انخفضت.

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر إلى أنه لو توسعت الحرب جنوب قطاع غزة او عمليات تهجير لا قدر الله تضطر اشتباك مصر فى عمليات عسكرية، سيزيد الاثر الاقتصادي على مصر اكثر، وكذلك لو شاهدنا حرب اقليمية، حيث ان وكلاء ايران فى المنطقة حزب الله والحوثيين والجماعات العراقية والسورية سيضربون فى اسرائيل وسنشهد تطور صعب جدا نتمنى الا يحدث، وكذلك وكلاء ايران يحاولوا منع وصول المنتجات النفطية الى الاسواق العالمية وهذا لو حدث سيحدث ارتفاعات ضخمة على أسعار الطاقة فى العالم، وهذه الارتفاعات سترد فى مصر فى نفس اللحظة والتى ستؤثر على معدلات التضخم فى التو واللحظة.


ولفت شادي إلى أنه إذا توقفت الحرب سنشهد تجدد الصادرات الإسرائيلية من الغاز وسنرى عودة لمعدلات السياحة الطبيعية لمناطق شبه جزيرة سيناء، خاصة أن الموسم للمناطق السياحية فى شبه جزيرة سيناء فى الشتاء، وكل ما عجل بانتهاء العمليات كل ما كان أفضل.

واختتم الدكتور محمد شادي: نتمنى من الله أن يوفق القيادة السياسية لما فيه الخير لمصر ونتجنب الصدمات الكبيرة ونتعامل مع الصدمات الصغيرة بشكل أوقع وأفضل.

قطاع غزة الاقتصاد المصرى معدلات السياحة الصادرات المصرية عمليات عسكرية القيادة السياسية

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