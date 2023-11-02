برنامج "حياة كريمة" يُقدّم حلقة خاصة من داخل المقر الرئيسي للمؤسسة

قامت غادة البهنساوي، مقدمة برنامج حياة كريمة على إذاعة شعبي إف إم ومسؤول المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة بتقديم حلقة خاصة من داخل المقر الرئيسي للمؤسسة حيث تابعت ورصدت خلالها إطلاق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم أهل غزة.

والتقت الإعلامية عددا من مسؤولي المبادرة وكذلك عددا من المتطوعين من المدارس المصرية في إطلاق المبادرة وتجهيز المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية استعدادا لتكون النسخة الثانية من المساعدات المقدمة لأهل غزة والتي تدخل لهم عن طريق معبر رفح البري، برنامج "حياة كريمة " يذاع أسبوعيا كل خميس على إذاعة شعبي اف ام في تمام الساعة الثالثة عصرا.

خدمات "حياة كريمة"

"حياة كريمة" ليست مقتصرة على البنية التحتية فقط بل تعمل على الدعم الاقتصادي والوعي الثقافي المجتمعي وكذلك تقديم كافة خدمات القرية في مجمع خدمي واحد، ولهذا تقدمت بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة المجتمعية الإنسانية التي تستهدف 60 مليون مصري.