الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في احتفالات اليوم الجمعة.. الكنيسة المارونية: "لا نمجد أنفسنا بالكلام أكثر من العمل"

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول يوم الجمعة من الأسبوع السابع بعد عيد الصليب.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن يبعث هذا السراج الذي ينير العالم فرحًا جديدًا في نفسي، فقد عرفت بفضله "النور الذي يشرق في الظلمات ولم تدركه الظلمات. يمكننا أن نُعجب بك، يا يوحنّا، أنتَ يا أكبر القدّيسين؛ ولكن من المستحيل أن نقتدي بقداستك. بما أنّك تسرع في تهيئة شعب مثالي للربّ، شعب يضمّ جباة الضرائب والخطأة، فمن الضروري أن تتوجّه إليهم عبر طريقة يمكنكم فهمها، لا عبر حياتك. اقترح عليهم نموذج كمال غير مرتكز على نمط حياتك، بل متكيّف مع الضعف البشري.

لا نمجد أنفسنا بالكلام أكثر من العمل

"فأثمروا إذًا ثمرًا يدلّ على توبتكم". أمّا نحن يا إخوتي، فإنّنا نمجّد أنفسنا بالكلام أكثر منه بالعمل. أمّا يوحنا الذي عاش حياة أروع ممّا يمكن أن يفهمه البشر، فقد عدّل لغته لتتناسب مع ذكائهم وقال: "اثمروا ثمرًا يدلّ على توبتكم!"، ها أنا أكلّمكم حسب طريقة البشر بسبب ضعف الجسد. إن كنتم ما تزالون عاجزين عن فعل الخير بالملء، فليكن في داخلكم على الأقلّ توبة حقيقية عن الشرّ. إن كنتم ما تزالون عاجزين عن إنتاج ثمار العدالة المثاليّة، فليكن كمالكم الآن مقتصرًا على إنتاج ثمار التوبة.

من جهة أخرى، احتفلت الرهبنة الدومينيكانيّة بمصر، وفرنسا، بالسيامة الدياكونيّة للأخ مينا أثناسيوس الدومنيكانيّ، بوضع يد سيادة المطران لويك لاغاديك، الأسقف المعاون لرئيس أساقفة ليون، وذلك بكنيسة اسم يسوع المقدس الدومينيكانية، بليون- بفرنسا.

شارك في الاحتفال الأب نيكولا، الرئيس العام للرهبنة الدومينيكانية، والأب كاميل، رئيس دير ليون، بحضور جميع الأخوة الرهبان الدومينيكان، من الأديرة المختلفة، بحضور الأب متى عبد المسيح، أخي الأخ مينا، والأب ميشيل ألفي.

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