اليوم.. الأرثوذكسية تحتفل بذكرى البابا يوساب الأول 52 والقديس ديوناسيوس أسقف كورنثوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بذكرى نياحة البابا يوساب الأول 52.

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 841 ميلادية تنيح الأب القديس الأنبا يوساب الثاني والخمسون من باباوات الإسكندرية، كان من أولاد عظماء منوف وأغنيائها، ولما انتقل أبواه وتركاه رباه بعض المؤمنين، ولما كبر قليلا تصدق بأكثر أمواله، ثم قصد برية القديس مقاريوس، وترهب عند شيخ قديس.

علاقته بالأنبا مرقس

ولما قدم الانبا مرقس الثاني التاسع والأربعون من باباوات الإسكندرية، وسمع بسيرته دعاه إليه، ولما أراد العودة إلى البرية رسمه قسا وأرسله، فمكث هناك مدة إلى إن تنيح الانبا سيماؤن الثاني الحادي والخمسون، وظل الكرسي شاغرا إلى إن اتفق بعض الأساقفة مع بعض من عامة الإسكندرية علي تقدمة شخص متزوج كان قد رشاهم بالمال. فلما علم بقية الأساقفة أنكروا عليهم عملهم هذا وطلبوا إلى الله إن يرشدهم إلى من يريده فأرشدهم إلى هذا الاب، فتذكروا سيرته الصالحة، وتدبيره حينما كان عند الاب الانبا مرقس، وأرسلوا بعض الأساقفة لإحضاره، فصلي هؤلاء إلى الله قائلين "نسألك يارب إن كنت قد اخترت هذا الاب لهذه الربتة، فلتكن علامة ذلك إننا نجد بابه مفتوحا عند وصولنا إليه"، فلما وصلوا وجدوا بابه مفتوحا، حيث كان يودع بعض زائريه من الرهبان.