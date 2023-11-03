الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الأرثوذكسية تحتفل بذكرى البابا يوساب الأول 52 والقديس ديوناسيوس أسقف كورنثوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بذكرى نياحة البابا يوساب الأول 52.

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 841 ميلادية تنيح الأب القديس الأنبا يوساب الثاني والخمسون من باباوات الإسكندرية، كان من أولاد عظماء منوف وأغنيائها، ولما انتقل أبواه وتركاه رباه بعض المؤمنين، ولما كبر قليلا تصدق بأكثر أمواله، ثم قصد برية القديس مقاريوس، وترهب عند شيخ قديس.

علاقته بالأنبا مرقس

 ولما قدم الانبا مرقس الثاني التاسع والأربعون من باباوات الإسكندرية، وسمع بسيرته دعاه إليه، ولما أراد العودة إلى البرية رسمه قسا وأرسله، فمكث هناك مدة إلى إن تنيح الانبا سيماؤن الثاني الحادي والخمسون، وظل الكرسي شاغرا إلى إن اتفق بعض الأساقفة مع بعض من عامة الإسكندرية علي تقدمة شخص متزوج كان قد رشاهم بالمال. فلما علم بقية الأساقفة أنكروا عليهم عملهم هذا وطلبوا إلى الله إن يرشدهم إلى من يريده فأرشدهم إلى هذا الاب، فتذكروا سيرته الصالحة، وتدبيره حينما كان عند الاب الانبا مرقس، وأرسلوا بعض الأساقفة لإحضاره، فصلي هؤلاء إلى الله قائلين "نسألك يارب إن كنت قد اخترت هذا الاب لهذه الربتة، فلتكن علامة ذلك إننا نجد بابه مفتوحا عند وصولنا إليه"، فلما وصلوا وجدوا بابه مفتوحا، حيث كان يودع بعض زائريه من الرهبان.

 

السنكسار السنكسار الدستور السنكسار القبطي السنكسار الكنسي

مواد متعلقة

معمودية جماعية للأطفال المسيحيين في غزة "خشية الموت قبل إتمام العماد"

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة رسامة شمامسة وقسيس

البابا ثيودروس الثاني ضيف شرف الجمعية اليونانية بالإسكندرية

رئيس الإنجيلية يشارك في مناقشة كتاب "الإنجيل اليوم"

زيارة رعوية من مطران نيروبي وسائر كينيا لمدرسة القديس كليمونديوس

المتروبوليت نقولا أنطونيو يحضر الاحتفال بمئوية الأنبا يؤانس

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد إبيماخوس

لاتينو مصر يحيون ذكرى 6 قديسين من رسل المسيح السبعين

الأكثر قراءة

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

بلينكن: قدمنا نصيحة إلى إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة