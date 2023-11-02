اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس لوقا الانجيلي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديس لوقا الانجيلي.

وفي هذه المناسبة، قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم، استشهد القديس لوقا الإنجيلي الطبيب، وهو من السبعين رسولا الذين ورد ذكرهم في الإصحاح العاشر من إنجيله، وكان يصحب بطرس وبولس ويكتب أخبارهما.

بشارته في رومية

وبعد نياحة هذين الرسولين مكث هذا القديس يبشر في نواحي رومية، فاتفق عابدو الأوثان واليهود فيما بينهم وتوجهوا إلى نيرون الملك ووشوا له بأنه قد رد بسحره جماعة كثيرة إلى تعليمه فأمر بإحضاره، ولما علم القديس لوقا بذلك أعطي ما كان عنده من الكتب لرجل صياد وقال له "احتفظ بهذه عندك فإنها تنفعك وتريك طريق الله".

، ولما مثل أمام نيرون الملك قال له الملك "إلى متي تضل الناس ؟"، فأجابه القديس "انا لست ساحرا، ولكني رسول يسوع المسيح ابن الله الحي"، فأمر إن يقطع ساعده الأيمن قائلا "اقطعوا هذه اليد التي كانت تعلم" فقال له القديس "نحن لا نكره الموت والانطلاق من العالم ولكي تعرف قوة سيدي" تناول يده المقطوعة والصقها في مكانها فالتصقت، ثم فصلها فانفصلت، فتعجب الحاضرون، عند ذلك آمن الوزير وزوجته، وجمع كثير قيل إن عدتهم مائتان وست وسبعين، فكتب الملك قضيتهم وأمر بان تؤخذ رؤوسهم مع الرسول لوقا، وهكذا تمت شهادتهم.

وجعل جسد القديس في كيس شعر والقي في البحر، وبتدبير الله قذفته الأمواج إلى جزيرة، فوجد رجل مؤمن، فأخذه وكفنه ودفنه. وقد كتب هذا القديس إنجيله المنسوب إليه وكذلك سفر أعمال الرسل موجها القول لتلميذه ثاؤفيلس الذي كان من الأمم.