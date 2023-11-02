ضمن مشروع تنمية الأسرة.. دورات تثقيف مالي وريادة أعمال لـ335 سيدة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون لاستمرار ومواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات ضمن تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

استهدفت 35 سيدة وفتاة في بنبان

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم دورة لبرنامج التثقيف المالى استهدفت عدد 35 سيدة وفتاه من أهالى قرية بنبان بحري بمركز دراو.

تستهدف رفع الوعى المالى لدى السيدات

ولفتت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان إلى أن الدورة استمرت على مدار 5 أيام وشملت رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات المتخصصة، منها كيفية إعداد الموزانة الشخصية ومتابعتها، والتعريف بوسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، بالإضافة إلى توضيح كيفية إختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن، وأيضًا وسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية إحتساب قيمه تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

تدريب 300 سيدة وفتاة فى أسوان

وفى نفس السياق، أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى استكمال فعاليات الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتى استهدفت تدريب عدد 300 سيدة وفتاة بمركز أسوان وشملت رفع الوعى بموضوعات التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى شرح المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، فضلًا عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات.

وكشفت الدكتورة هدى مصطفى عن أهمية برامج التثقيف المالى وريادة الأعمال ودورها الهام فى تنمية المهارات ورفع الوعى بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لتمكين السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين الظروف المعيشية والإجتماعية بالشكل المطلوب.

فعاليات التدريب

فعاليات التدريب