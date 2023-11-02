الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين العام لهيئة قضايا الدولة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بمكتبه اليوم الخميس، المستشار محمد حسن علي؛ لتهنئته لتوليه منصب الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، في مستهل زيارته إلى محافظة الإسماعيلية.

وأكد المحافظ أهمية دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام والحق العام، فهم خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطني المحافظة.

وأشاد بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد على أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإدارى بمختلف صوره، والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.

شكر محافظ الإسماعيلية 

ومن جهته، شكر المستشار الأمين العام لهيئة قضايا الدولة محافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وأكد على التعاون الوثيق بين الهيئة ومحافظة الإسماعيلية، موضحًا أهميه التحول الرقمي في التواصل الدائم بين الهيئة والمحافظة لما يقوم به من سرعة إنجاز القضايا والحفاظ على مال الدولة.

هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

وفي ختام اللقاء، أهدى "بشارة" درع المحافظة للمستشار؛ تقديرًا لجهود هيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والمستشار أحمد سلامة الأمين، رئيس القسم القضائي، ومحمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.

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