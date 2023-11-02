وفد "المجتمعات العمرانية" يناقش تطبيق معايير جودة بمشاريع السويس الجديدة

أكدت المهندس أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، استجابة لتوجيهات السلطة المختصة بضرورة التوعية ومراجعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمحطات وروافع المياه والصرف بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفد المجتمعات العمرانية: يستعرض أهمية تطبيق معايير الجودة بالمشروعات القومية

وفى ذات السياق، استقبلت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، الدكتور أحمد كمال رشاد، مدير عام إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسين عودة مسؤول لجنة الجودة بالهيئة المجتمعات وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالجهاز وممثلي شركات التشغيل والصيانة بمحطات وروافع المياه والصرف الصحي بالمدينة.

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واستهل الدكتور كمال رشاد، مدير عام إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعرض تقديمي يفيد أهمية ومعايير السلامة والصحة المهنية للفرد والمجتمع والمخاطر المترتبة على عدم تطبيقها وضرورة تفعيل القوانين المنظمة بهذا الشأن، كما تمت مناقشة وعرض خطة العمل لمراعاة مدى تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمحطات وروافع المياه والصرف ووضع خطة عمل بجدول زمني واضح والتقييم المستمر.

واستكمل مدير عام إدارة الجودة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، أن وفقا لخطة الدولة المصرية أهمية إعداد الخطط الاستيراتيجية للمشروعات القومية بالمدينة من أجل توفير الدعم التقني، وذلك لتعزيز وتنمية المشروعات القومية بالمدينة.

وأشار إلى أن إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية تستهدف تطوير الخطة العمرانية شاملة، ما له أثر أيجابي للتنمية الاقتصادية بالمدن الجديدة التى تساهم المشروعات في تحسين جودتها خلال تنفيذها.

وفى سياق متصل، شددت رئيس جهاز السويس على ضرورة متابعة شركات التشغيل والصيانة بدقة في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتدريب العاملين وضرورة وجود مسؤول بكل محطة لمتابعة تنفيذ تعليمات السلطة المختصة دوريا.