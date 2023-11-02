بعد إصابة رضا سليم.. ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية منه؟

تصدر النجم المغربي رضا سليم تريند البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

إصابة رضا سليم

وتلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي صدمة كبيرة بعد تعرض النجم المغربي رضا سليم، للإصابة خلال مجريات المباراة أمام فريق ماميلودي صن داونز.

تعرض رضا سليم لاعب الأهلي للإصابة بعد دقيقة من نزوله كبديل في المباراة أمام صن داونز، وغادر مصابًا ليشارك بدلًا منه أحمد عبد القادر.

وتزامنًا مع تداول رواد السوشيال ميديا أنباء إصابة النجم المغربي رضا سليم بكسر في عظمة الترقوة، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن كسر الترقوة وطرق الوقاية منه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

بعد إصابه رضا سليم.. ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية منه؟

ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية منه؟

يعد كسر الترقوة من الأعراض الشائعة التي تصيب الكثير من الشباب والأطفال، وذلك بسبب نتيجة لإصابات وكدمات كالتي تنتج عن السقوط، أو الإصابات الرياضية أو الحوادث.

بعد إصابه رضا سليم.. ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية منه؟

كسور الترقوة تحدث فجأة وبشكل غير متوقع، قد يكون من الصعب منعها، ولكن هناك طرق لتقليل المخاطر:

1 - عند ممارسة رياضات التشابك البدني، ارتدي جميع معدات الحماية الموصى بها وتعلم التقنيات المناسبة للألعاب الرياضية الخاصة بك.

2 - الحفاظ على عظامك قوية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وتأكد من تناول الكثير من الخضروات والأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د للمساعدة في بناء عظام قوية.

3 - العمل على مرونة العضلات، لأن ذلك يحافظ على حماية العظام من الكسر، ويمكنك جعل عضلاتك مرنة من خلال تمارين التمديد والإحماء قبل ممارسة الرياضة والتمارين الشاقة.

الجدير بالذكر، أن معظم عظام الترقوة المكسورة تلتئم بسرعة وبشكل كامل في خلال بضعة أشهر، وتلتئم معظم الكسور جيدًا باستخدام الثلج ومسكنات الألم وجبيرة والعلاج الطبيعي والوقت، لكن قد يتطلب الكسر المعقد إجراء عملية جراحية لإعادة تراصف العظم المكسور.