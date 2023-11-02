الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد إصابة رضا سليم.. ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية منه؟

كسر الترقوة
كسر الترقوة

تصدر النجم المغربي رضا سليم تريند البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

إصابة رضا سليم

وتلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي صدمة كبيرة بعد تعرض النجم المغربي رضا سليم، للإصابة خلال مجريات المباراة أمام فريق ماميلودي صن داونز.

تعرض رضا سليم لاعب الأهلي للإصابة بعد دقيقة من نزوله كبديل في المباراة أمام صن داونز، وغادر مصابًا ليشارك بدلًا منه أحمد عبد القادر.

وتزامنًا مع تداول رواد السوشيال ميديا أنباء إصابة النجم المغربي رضا سليم  بكسر في عظمة الترقوة، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن كسر الترقوة وطرق الوقاية منه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

بعد إصابه رضا سليم.. ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية منه؟
txt

عاجل.. الأشعة تثبت إصابة رضا سليم بكسر فى عظمة الترقوة.. وغيابه شهران

ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية منه؟

يعد كسر الترقوة من الأعراض الشائعة التي تصيب الكثير من الشباب والأطفال، وذلك بسبب نتيجة لإصابات وكدمات كالتي تنتج عن السقوط، أو الإصابات الرياضية أو الحوادث.

بعد إصابه رضا سليم.. ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية منه؟

كسور الترقوة تحدث فجأة وبشكل غير متوقع، قد يكون من الصعب منعها، ولكن هناك طرق لتقليل المخاطر:

1 - عند ممارسة رياضات التشابك البدني، ارتدي جميع معدات الحماية الموصى بها وتعلم التقنيات المناسبة للألعاب الرياضية الخاصة بك.

2 - الحفاظ على عظامك قوية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وتأكد من تناول الكثير من الخضروات والأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د للمساعدة في بناء عظام قوية.

3 - العمل على مرونة العضلات، لأن ذلك يحافظ على حماية العظام من الكسر، ويمكنك جعل عضلاتك مرنة من خلال تمارين التمديد والإحماء قبل ممارسة الرياضة والتمارين الشاقة.

الجدير بالذكر، أن معظم عظام الترقوة المكسورة تلتئم بسرعة وبشكل كامل في خلال بضعة أشهر، وتلتئم معظم الكسور جيدًا باستخدام الثلج ومسكنات الألم وجبيرة والعلاج الطبيعي والوقت، لكن قد يتطلب الكسر المعقد إجراء عملية جراحية لإعادة تراصف العظم المكسور.

بعد إصابه رضا سليم.. ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية منه؟
رضا سليم النجم المغربي رضا سليم رضا سليم لاعب الأهلي كسر الترقوة إصابة رضا سليم

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|الاحتلال يقصف حى تل الهوا وإصابة رضا سليم بكسر فى "عظمة الترقوة"

عاجل.. الأشعة تثبت إصابة رضا سليم بكسر فى عظمة الترقوة.. وغيابه شهران

رضا سليم يسجل.. الأهلى يهدى هدفه الأول فى سيمبا للشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

وثيقة بريطانية سرية عمرها 52 عاما تفضح مخطط إسرائيل لتوطين سكان غزة في العريش

مهاجم المصري معروض على الأهلي لـ6 أشهر بعد أزمته الأخيرة

البحرين تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.. وتسحب سفيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان