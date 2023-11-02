الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مشاركون فى تعبئة الكراتين: سعداء بالمشاركة لمساعدة أهالى غزة

مشاركون فى تعبئة
مشاركون فى تعبئة الكراتين

أكدت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن التحالف يواصل إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني، كما أنه يتم إعداد القافلة الثانية، والتى تحمل ملايين المواد الغذائية والطبية والإغاثية سهلة الاستخدام التي لا تحتاج للطهي كمعلبات الفول، واللحوم والتونة، حيث يتم تغليفها بطريقة تتحمل تأخر توصيلها مع تغير المناخ أو ارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن التحالف جدد دعوته لمختلف فئات الشعب من خلال مؤسساته، بتلقيه التبرعات اللازمة للأشقاء في فلسطين، كذلك يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة والسكان، لاستقبال المتبرعين بالدم.

المشاركون 

وأجرى "الدستور" لقاءً مع عدد من الأطفال المشاركين فى تعبئة كراتين المساعدات، الذين أبدوا سعادتهم بالمشاركة فى تقديم هذه المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث قال الطفل عز المصري، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات: أشعر بالسعادة البالغة لمشاركتى فى تعبئة كراتين المساعدات التى يتم إرسالها إلى الأطفال والأسر فى قطاع غزة، قائلًا: كنت أتمنى مساعدتهم ولو بشيء بسيط لرفع المعاناة عنهم، فهناك أطفال مثلي يريدون العيش والحياة بشكل طبيعي، لذلك أدعو جميع أصدقائي وأصحابي للمشاركة سواء بالتبرعات أو تعبئة الكراتين.

كما أبدى الطفل شريف، أحد المشاركين فى تعبئة الكراتين، سعادته لإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة فى هذا الحدث، فهو متابع جيد للأحداث الجارية فى فلسطين، وهو ما يجعله يسعي لتقديم أى شىء لأطفال غزة ولو كان صغيرًا، "فهؤلاء الأطفال حرموا من كل شىء سواء الطعام أو الشراب أو اللعب كما نحن نلعب"، متمنيًا أن تعود الحياة لطبيعتها حتى يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي كباقي أطفال العالم.

فيما قالت سلمي الكاف، إحدى الفتيات المشاركات فى تعبئة الكراتين: أقل حاجة نقدمها للشعب الفلسطيني الذى حُرم من الحياة الطبيعية هى المشاركة فى هذه التعبئة، والتى ستوفر ولو جزء بسيط من احتياجاتهم الغذائية والطبية، لافتة إلى أنها رغم مشاركتها فى بعض الأحداث السابقة إلى أن مساعدات الشعب الفلسطيني لها وضع خاص، حيث لديها شعور مزدوج ما بين فرحتها بالمشاركة فى التعبئة وبين الأحداث الجارية التى تدور فى غزة، والتى دفعتهم للحصول على هذه المساعدات.

"التحالف الوطنى": معبر رفح به 108 شاحنات مساعدات إنسانية يحتاجها أهالى غزة

مشاركون فى تعبئة الكراتين
مشاركون فى تعبئة الكراتين
مشاركون فى تعبئة الكراتين
مشاركون فى تعبئة الكراتين
التحالف الوطني القافلة الثانية المواد الغذائية المناخ فلسطين كراتين

مواد متعلقة

الهلال الأحمر المصرى يستقبل طائرات محملة بالمساعدات لأهالى غزة

القباج تستقبل رئيس البورصة لبحث تأسيس وإطلاق أدوات تمويلية مبتكرة

بقيمة 50 مليون جنيه.. القباج تشهد توقيع بروتوكول بين الهلال الأحمر والملكية البحرينية لشراء مواد إغاثية للفلسطينيين

دعم مشروعات التمكين الاقتصادى لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية

"الهلال الأحمر" يسلّم الدفعة التاسعة من المساعدات لأهالى غزة

غدا.. صرف معاشات نوفمبر 2023 بالمنحة الاستثنائية بمختلف المحافظات

التضامن تطلق فعاليات توعوية بمنطقة الأسمرات في إطار حملة " النظافة صحة وسلامة"

تسليم الدفعة الثامنة من مساعدات الهلال الأحمر الفلسطينى

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان