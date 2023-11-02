استعرض قضايا المياه والأمن الغذائي.. اختتام فعاليات أسبوع القاهرة اليوم

تختتم فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، اليوم الخميس، والذى عقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، منذ 29 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعراض ومناقشة القضايا المتعلقة بالموارد المائية وكيفية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة مستقبلًا على المياه.

كما تضمن أسبوع القاهرة السادس للمياه، عددًا كبيرًا من الفعاليات وورش العمل والجلسات العلمية في مختلف القضايا المتعلقة بتوفير الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي لأبناء القارة الإفريقية، فضلًا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، وتكريم الفائزين في مسابقة ابتكار.

مواجهة التحديات المائية المتزايدة

كما شهد اليوم الرابع من فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، نشاطا ملحوظا، منها عقد الجلسة العلمية بحضور وزير الموارد المائية والري، تحت عنوان "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه"، حيث تم استعراض دور مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" في ظل رئاسة مصر له، وأيضًا دوره المستقبلى في مواجهة التحديات المائية المتزايدة ووضع حلول لها.

كما تنعقد الجلسة العلمية حول دمج سياسات المياه والتغيرات المناخية مع الرؤية الوطنية المستدامة من المحاضر الدكتور محمد بيومى، اليوم الخميس.

قضايا المياه والأمن الغذائى في الدول العربية والقارة الإفريقية

كذلك، نضمن اليوم الرابع من أسبوع القاهرة السادس للمياه، عددًا من الفعاليات منها عقد 22 جلسة علمية حول قضايا المياه والأمن الغذائى في الدول العربية والقارة الإفريقية، وذلك بحضور 970 من ضيوف الأسبوع.

كما بلغ عدد المتحدثين في الجلسات العلمية وورش العمل 131 وزيرًا وخبيرا دوليًا في الموارد المائية.

وأيضًا حضور وفود من 31 دولة عربية وأجنبية وتقديم 33 تقريرًا حول نتائج وتوصيات الجلسات العلمية.

فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة السادس للمياه

إضافة إلى ذلك، تضمنت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي، تنظيم معرض خاص لمجال المياه، ما أتاح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها.