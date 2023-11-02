الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعديين على الأراضي الزراعية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أعلن المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، بأنه في إطار التصدي بكافة الطرق لمنع التعدى على الأرض الزراعية، جرى تفعيل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 180 المنعقدة بتاريخ 10-2-2022 بضرورة الإعلان عن وقف جميع أنواع الدعم والإعانات التى تقدمها الدولة للمواطنين الذى يثبت قيامهم بالتعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد المهندس موفق محمود ساري، أن هذا القرار يبدأ تنفيذه اعتبارا من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف صرف الأسمدة للمتعديين على الاراضى الزراعية والالتزام بعدم صرف الأسمدة المدعمة لجميع أسماء المخالفين بالتعدى على الأرض الزراعية سواء فى حيازتهم أو الحيازة المتعدي عليها بالكامل، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.

إزالة 86 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

 وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، أمس، تنفيذ عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 86 حالة تعدي بمساحة 20926 م2 بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة: 4 حالات تعد بمساحة 6930 م2  بنطاق الوحدات المحلية لقريتي أبوبكر الصديق والنجاح بمركز بدر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية، و26 حالة تعد بمساحة 5355 م2 بمدينة الدلنجات وقرى الوفائية وطيبة والمسين عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية، وتم إزالة 19 حالة تعد بمساحة 3994 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وحوائط وأعمدة وسملات خرسانية وشدات خشبية برشيد، 10 حالات تعدي بمساحة 1435 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية بإدكو، و7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1002 م2 بشبراخيت، و7 حالات تعد بمساحة 740 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بقرية كوم البركة بكفر الدوار.

وقف صرف الاسمدة مواافق سارى محافظة البحيرة إزالات المخالفات التعدى على الأراضى الزراعية أملاك الدولة

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