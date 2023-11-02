قائمة أسعار الخضروات اليوم الخميس لدى التجار في سوق العبور للجملة

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الخميس، لدى التجار في سوق العبور للجملة، تباينا، فقد سجل سعر الطماطم بين 5 و11 جنيها للكيلو، والبطاطس ما بين 9.5 و12.5 جنيه للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 15 و19 جنيها للكيلو وجاءت الأسعار كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

سعر الكوسة من 3- 8 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 7- 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا من 5-6 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية من 3.5- 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان اليوم

أسعار الباذنجان البلدي من 1.75- 3.25 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 1.75- 3.25 جنيها للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 1.75- 3.25 جنيه للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 5- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 3- 5 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 28- 30 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 8- 9 جنيهات للكيلو.

سعر البسلة من 29-35 جنيها للكيلو.

أسعار الفلفل اليوم

سعر فلفل رومي «بلدي» من 5- 8 جنيهات للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 5- 8 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 5- 8.5 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 18- 28 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 20 - 40 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 3 و5جنيهات.

سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الزيتون

سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 8- 12 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.

سعر القثاء 4 -6 جنيهات مقطف خوص

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب