الصندوق السيادي: نستطيع من خلال الهندسة المالية رفع جزء من معاناة الجيل الحالي

قال إيهاب رزق، المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بـ صندوق مصر السيادي، إن يعمل منذ فترة على تكرار فلسفة ومبادئ المشاركة والاستفادة من جميع قطاعات الدولة.

نستطيع خلق ذراع استثماري إدخاري للدولة

وتابع خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، “بقالنا فترة على كل منصة وفي كل منبر بنكرر فلسفة ومبادئ مثل مشاركة القطاع الخاص، واستغلال أصول الدولة غير المستغلة، وزيادة التنافسية في قطاعات مختلفة، وجذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وجميع كل ما سبق نستطيع خلق ذراع استثماري ادخاري للدولة، منوهًا أن اليوم هو أفضل ظهور لتلك الفلسفة على أرض الواقع”.

وأشار إلى أن افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر هو دلالة واضحة أن مصر تستطيع بهندسة مالية تحقيق عوائد استثمارية ورفع جزء من المعاناة عن الجيل الحالي، وهو ما بدأنا فيه :"سياسة واستراتيجية الاستثمار في التعليم".

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن تقوم مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة.