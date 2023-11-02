الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع مدارس القرية الكونية فى السادس من أكتوبر

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

يقدم "الدستور" بثا مباشرًا لافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، يرافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

وتم إنشاء المجمع التعليمي بالقرية الكونية على مساحة تبلغ حوالي 50 فدانًا، فيما يضم المجمع 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب، وسيشهد مدبولي تشغيل 4 مدارس اليوم.

ومن المقرر أن تقوم مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة.

افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر السادس من أكتوبر مدارس القرية الكونية مجمع مدارس القرية الكونية

مواد متعلقة

70 % من خدمات المستشفى الإندونيسى مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات

شئون القنصلية والمصريين يستعرض خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة

"الصحفيين العمانية": الخطاب الإعلامى الغربى يحاول تشويه ما يجرى بغزة لمصلحة إسرائيل

مدير إدارة فلسطين بـ"الخارجية" يستعرض الجهود المصرية المكثفة لمساعدة الشعب الفلسطينى

عبر معبر رفح.. دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين يصلون مصر لتلقى العلاج اليوم

"القاهرة الإخبارية": وصول عدد من حاملى الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح اليوم

رئيس "الصحفيين العمانية" يثمّن موقف الرئيس السيسى من فكرة تهجير الفلسطينيين

"القاهرة الإخبارية": مصر تُعلن استعدادها لإجلاء 7 آلاف أجنبى من قطاع غزة

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها بسبب مصروف المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان