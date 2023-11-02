الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنوفية: قافلة علاجية بقرية شبشير على مدار يومين

جانب من القافله
جانب من القافله

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية  بنطاق المحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

أفادت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتنظيم  قافلة علاجية مجانية منذ امس الأربعاء الأول من نوفمبر الجاري  وتستمر حتى اليوم الخميس  بقرية "شبشير طملاى" التابعة لمركز ومدينة منوف وتخدم قرى " دبركي، طملاي، عزبة أبو عدس، عزبة المصري"، وتشمل القافلة كافة التخصصات الطبية ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها،مؤكدًا دعمه الكامل للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين مشيدًا بالجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمحافظة.

ويتم ذلك فى ضوء توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للأسر والفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم. 

محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قافلة مجانية قرية شبشير طملاي صحة المنوفية

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