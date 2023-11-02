قدرات قتالية مبهرة.. "التلجراف": ضربات حماس العسكرية تتبع التكتيك الأوكرانى

اتفق عدد من المحللين على أن قدرة حماس القتالية مبهرة بالنسبة للكثيرين بل انطلق بعضهم ليقول إن حماس تستخدم نفس التكتيك الذي تستخدمه القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا.

تكتيكات حماس

ووفقًا لما نقلته صحيفة التلجراف البريطانية، فقد أظهرت العديد من اللقطات الخاصة بأسلحة وصواريخ وطائرات حماس أنها تستخدم نفس التكتيك الأوكراني العسكري.

وقالت التلجراف: لقد ظهرت فى إحدى اللقطات، الطائرة بدون طيار وهي تحلق عاليًا فوق أحد أحياء بيت حانون، التي أصبحت الآن أرضًا قاحلة في شمال غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة.

وتُظهر اللقطات، التي تم تصويرها بواسطة الجهاز الذي تديره حماس نفسها، كيف يحول التركيز آليًا للعثور على هدف واستهدافه عن طريق قنبلة سوداء، ذات ذيل برتقالي لامع للمساعدة في توجيهها، تتدلى في الهواء لبضع ثوان ثم تسقط.

وتضيق اللقطة ذات الزاوية الواسعة لتكشف عن تأثير المادة المتفجرة، على بُعد أقدام فقط من عشرات الجنود الذين كانوا يستريحون في وحدة مشاة إسرائيلية ويقفز معظمهم على أقدامهم، ويركضون عبر الأراضي القاحلة.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من اللقطات التي نشرها الجناح العسكري لحركة حماس على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تشير إلى تبني كتائب القسام تكتيكات شوهدت على نطاق واسع في حرب أوكرانيا، حيث أصبح استخدام الطائرات التجارية بدون طيار لمهاجمة العدو أمرًا شائعًا بل بات روتينًا على الخطوط الأمامية في ساحة المعركة.

وقالت الصحيفة: نشرت حماس هذه الاستراتيجية لأول مرة، وكان لها أثر مدمر عندما شنت هجومها المفاجئ على إسرائيل باستخدام طائرات تجارية بدون طيار لإسقاط المتفجرات التي عطلت أبراج المراقبة على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة.

ومنذ بداية غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، نشرت روسيا طائرات تجارية بدون طيار تحمل عبوات ناسفة- وهي الاستراتيجية التي كررتها أوكرانيا بسرعة، والتي تسعى جاهدة الآن لبناء أكبر عدد ممكن من الطائرات بدون طيار للاستطلاع وضرب جنود العدو.

حرب الطائرات بدون طيار

وقالت الصحيفة: فيما وُصِف بـ"حرب الطائرات بدون طيار"، كشفت اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات كيف فوجئت القوات الروسية، التي كانت تحتمي في الخنادق، بهجوم من طائرة صغيرة بدون طيار (UAV) قد يكون من الصعب اكتشافها حتى النفقات العامة مباشرة، ويشير الفيديو الجديد من غزة إلى أن حماس ربما تعلمت هذا الدرس.

محللون مندهشون من قدرة حماس القتالية

وقالت الصحيفة إنه في الأيام التي تلت هجوم حماس على القرى الحدودية الإسرائيلية، قالت ليران عنتيبي، خبيرة تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، لقناة دويتشه فيله، إنها "فوجئت بالاستخدام غير المتوقع والمعقد لطائرات حماس بدون طيار".

وأضافت: "هذا يثبت أنه حتى لو كانت بدائية للغاية من الناحية التكنولوجية، فإنها يمكن أن تكون أكثر فتكًا في مهمة معقدة مما كنا نعترف به سابقًا".

وأوضح الجنرال فنسنت ديسبورتس، أستاذ الاستراتيجية في جامعة ساينس بو، تعقيدات الغزو البري في مقابلة مع قناة فرانس 24، وقال: "إن إسرائيل تعلم أنها تدخل في فخ أعدته حماس لسنوات وسنوات، لذلك يجب على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية في الطريقة التي ستنفذ بها غزوها".