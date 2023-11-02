الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسكندرية": فحص وعلاج 2184 مريضًا خلال قافلة طبية مجانية بالعامرية

القافلة الطبية بالإسكندرية
القافلة الطبية بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن حصيلة أعداد الكشف الطبي على المرضى بالقافلة الطبية المجانية التي نظمتها المديرية بقرية اليمن، والتي تم اقامتها خلال يومين بوحده اليمن لطب الأسرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد 17كم عن اقرب مستشفي عام (مستشفى العامرية العام).

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان، اليوم، إن القافلة ضمت 11 تخصص: (باطنه - اطفال - تنظيم أسرة - نساء - جراحة - عظام - اسنان - جلدية - انف واذن - صدريه - رمد ) وشارك فيها 67 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

الكشف على 2184 مريضًا 

وأشارت إلى توقيع الكشف الطبى على 2184 مريضًا من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 22 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وفي ات السياق، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 237 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و131 تحليلًا بمعمل الطفيليات و12 أشعة سينية و61 اشعة موجات صوتية علاوة على فحص 115 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما أجرت القوافل التثقيف الصحى لعدد 660 مواطنًا من أهالى المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

مديرية الشئون الصحية محافظة الاسكندرية صحة الإسكندرية قافلة طبية مجانية فحص المرضى

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