الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مدرسة لـ"الأونروا" تأوى نازحين بمخيم الشاطئ

جرائم الاحتلال الإسرائيلي
جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بقصف الزوارق الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغل اللاجئين (الأونروا)، تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فجر اليوم الخميس.

هجوم جوي عنيف

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية، لمدرسة تابعة لـ"الأونروا"، أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، لافتًا إلى أن نساء وأطفالًا تم تحويلهم إلى مستشفى خان يونس مقطوعي الرأس والأرجل بسبب شدة القصف.

ولفت إلى أن منطقة مخيم الشاطئ وحي النصر غرب مدينة غزة شهد منذ ساعات الليل هجومًا جويًا عنيفًا من الطائرات الحربية والزوارق البحرية الإسرائيلية لقذائفها باتجاه المخيم، منوهًا بأن المخيمات ضعيفة في بناها التحتية مما يؤدي استهدافها إلى دمار واسع في المنطقة المستهدفة.

الاونورا جيش الاحتلال الإسرائيلي وكالة غوث وتشغل اللاجئين غزة مستشفى خان يونس

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