اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوجود اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيل في الضفة الغربية.

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وقالت القناة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى حملة اعتقالات واسعة بمناطق رام الله والبيرة وجنين وأريحا بالضفة بعد أن داهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي وقت سابق استشهد طفل، وأصيب مواطنان على الأقل، اليوم الخميس، إثر القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة بعدة صواريخ على منزل عائلة الدهشان في منطقة المسجد الشافعي بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد طفل، وإصابة مواطنين على الأقل.