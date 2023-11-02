الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بوجود اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيل في الضفة الغربية.

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

 وقالت القناة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى حملة اعتقالات واسعة بمناطق رام الله والبيرة وجنين وأريحا بالضفة بعد أن داهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

 وفي وقت سابق استشهد طفل، وأصيب مواطنان على الأقل، اليوم الخميس، إثر القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة بعدة صواريخ على منزل عائلة الدهشان في منطقة المسجد الشافعي بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد طفل، وإصابة مواطنين على الأقل.

الاحتلال الإسرائيل الضفة الغربية إسرائيل غزة ٧ أكتوبر

مواد متعلقة

اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بالمحورين الجنوبيين الغربى والشرقى من مدينة غزة

"القاهرة الإخبارية": حاملو الجنسيات المزدوجة يشكرون مصر لتسهيل دخولهم أراضيها

باحث يكشف الرسائل السياسية من نشر الصين سفنًا حربية إلى الشرق الأوسط

ميقاتى: عدوان الاحتلال على غزة وجنوب لبنان وصمة عار على جبين الإنسانية

المستشفى الوحيد لعلاج مرضى سرطان فى قطاع غزة يتوقف عن العمل

استقال بسبب غزة.. أبرز تصريحات والمعلومات عن مدير مكتب نيويورك لحقوق الإنسان

القاهرة الإخبارية: التحالف الوطنى المصرى ومتطوعون يواصلون تجهيز شاحنات المساعدات لدعم غزة

استهداف على الهواء مباشرة.. استمرار القصف الإسرائيلى على غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

اليوم.. محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية وهتك عرضها فى النزهة

نيويورك تايمز: التصعيد فى غزة يهدد الاقتصاد العالمى الهش

فى رسالة لبايدن.. أعضاء بـ"الشيوخ الأمريكى" يحذرون من الانتقام الإسرائيلى فى غزة

"CNN": القصف الإسرائيلى الثانى على جباليا أثار غضبًا دوليًا ضد الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر