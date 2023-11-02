خبير علاقات دولية: إسرائيل تقتل الرضع ولن تستطيع أن تحقق شىء من أهدافها

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل هي وكيل المستعمر البريطاني القديم ووكيل المستعمر الأمريكي الجديد، هي "بالوعة" لبلع وقضم الثروات العربية ومستقبل العرب.

وأضاف الدكتور طارق البرديسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن إسرائيل تتعالى على المجتمع الدولي والأسرة الدولية، وتريد أن تكون استثناء من عدم تطبيق القانون، وهذا ما لا يمكن قبوله.

تطورات شديدة التسارع

وأوضح أن هناك تطورات شديدة التسارع، وقد نبه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قال بأننا لا نريد أن تتدحرج الأمور، العالم الآن يتدحرج من أعلى جبل التنظيم الدولي والعلاقات الدولية، لا نريد أن يكون هناك حرب إقليمية، لا نريد أن تكون هناك كوارث لا يمكن السيطرة عليها".

وأشار إلى أن هناك عدم اكتراث من الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين لما يحدث من المآسي والمجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وفي النهاية إسرائيل لن تستطيع أن تحقق شيئًا من أهدافها السياسية ولا العسكرية ولا الاستراتيجية ولا الأمنية، كل ما تفعله هو قتل المدنيين وقتل الرضع والأطفال.