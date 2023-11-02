نيوكاسل يُسقط مانشستر يونايتد بثلاثية فى أولد ترافورد فى كأس الرابطة

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة على ملعبه، وسقط أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة، التي جمعت الفريقين في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

فريق نيوكاسل تقدم في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف لويس هال الهدف الثاني لصالح نيوكاسل في الدقيقة 36 من عمر الشوط.

وجاء الهدف الثالث لصالح نيوكاسل في الدقيقة 60 عن طريق جو ويلوك.

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نيوكاسل يثأر من خسارته في الموسم الماضي

وثأر فريق نيوكاسل يونايتد من خسارته في الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد في نهائي البطولة ذاتها بهدفين دون رد على ملعب "ويمبلي" ليجرده من لقبه.

وتعد هذه هي الخسارة الثامنة لفريق مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث خاض 15 مباراة في جميع البطولات انتصر في 7 لقاءات وهُزم في 8 مواجهات.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر يونايتد 8 لقاءات من أول 15 مباراة منذ موسم 1962-1963.

وخسر مانشستر يونايتد أول 5 مباريات على ملعبه من اصل 10 لقاءات منذ موسم 1930-1931.

كما أن مانشستر يونايتد لأول مرة يخسر مباراتين متتاليتين على ملعبه بثلاثية منذ عام 1962.