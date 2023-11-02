الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير راغب: قوات الاحتلال متخوفة من المواجهة المباشرة مع عناصر المقاومة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية، إن خسائر إسرائيل الـ16 الذين أعلنت عنهم تل أبيب ليس العدد الصحيح، لافتا إلى أن مصرع 16 وإصابة 2 ليس منطقي، مستشهدا بأنه في العمليات العسكرية يصاب 5 أضعاف الجرحى، لذا تحتاج تل أبيب 50 عاما للقضاء على الفلسطينيين. 

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن أداء إسرائيل بائس منذ 7 أكتوبر رغم الإبادة التي تقوم بها تجاه قطاع غزة، وحتى الآن غير معروف لدى العالم هدف إسرائيل، مؤكدًا أن خسائر إسرائيل مقارنة بما يحدث فادحة، وفكرة المقاومة مستمرة على مر السنين، وعلى سبيل المثال استمرار طالبان وحماس وغيرهم.

 

وأكد أن الكفاءة القتالية لحماس هي أعلى كفاءة للجماعات حول العالم، مشيدا بأدائها في تدريب المقاتلين على استهداف الدبابات وإطلاق الصواريخ ودانات الأر بي جي، وهناك 1300 نفق تستخدمهم حماس بما يعادل 500 كم. 

 

تاريخ الصراعات أداء المقاومة يكون أعلى من المحتل

وأشار إلى أنه في تاريخ الصراعات أداء المقاومة يكون أعلى من المحتل، وحماس لديها 41 ألف مقاتل، مقابل 120 جندي حشدتهم إسرائيل من قواتها لمواجهة المقاومة، وسر شراسة المقاومة في أنه لا بدائل لديه، إما الحرب أو الشهادة، لذا يعلم الجميع أن قوات الاحتلال متخوفة من المواجهة المباشرة مع عناصر المقاومة.

قوات الاحتلال متخوفة المواجهة المباشرة عناصر المقاومة إسرائيل سمير راغب

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