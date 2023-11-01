الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطينى: يجب ملاحقة الاحتلال لارتكابه جرائم حرب

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنه يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم حرب طبقًا لاتفاقية جنيف، وكذلك أسلحة محرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، كما أنه يمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية توثق الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، تاريخ النضال الفلسطيني واضح من خلال انضمامنا للمحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري شامل بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي جرائم حرب الشعب الفلسطيني

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