الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرار جمهورى بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد عميدًا لكلية الصيدلة بطنطا

الدكتورة منى عبدالحميد
الدكتورة منى عبدالحميد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

حصلت الدكتورة منى عبد الحميد على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف - عام 1997، والماجستير فى العقاقير من جامعة طنطا عام 2005، والدكتوراة  فى العقاقير من جامعة كيوماموتو اليابانية عام 2010.
وعينت معيدًا بكلية الصيدلة جامعة طنطا عام 1997، ومدرس مساعد عام 2005 ومدرس عام 2010، واستاذ مساعد عام 2017 وأستاذ فى 2022.


كما تم تعيينها وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2022 حتى الأن.

 

عميد ا لكلية الصيدلة جامعة طنطا الدكتورة منى عبدالحميد بكالوريوس العلوم الصيدلية جامعة طنطا كلية الصيدلة جامعة طنطا

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