القاهرة الإخبارية: روسيا تقصف عدة أماكن فى أوكرانيا خلال 24 ساعة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا لها، كشفت من خلاله عن القصف الأكبر الذي تعرضت له أوكرانيا من قبل روسيا منذ بداية العام الحالي خلال 24 ساعة.

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا أعلنت، اليوم الأربعاء، أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال 24 ساعة فقط، وهو أكبر هجوم منذ بداية العام.

وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الداخلية الأوكراني قال: ؛إن القوات الروسية قصفت 118 بلدة في 10 مناطق، وهو أكبر من عدد المدن والقرى التي تعرضت لهجوم منذ بداية العام".

كانت روسيا أطلقت عشرات الطائرات المسيرة، وصاروخًا استهدفت قوات الجيش والبنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.