كأس الرابطة: جاكبو يمنح ليفربول التقدم على بورنموث بالشوط الأول

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على مضيفه بورنموث في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، بهدف دون رد.

وفرض لاعبو فريق ليفربول استحواذهم على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الاداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين مع أفضلية للريدز اكتسبوها من استحواذهم على الكرة والضغط من المناطق المتقدمة على دفاعات بورنموث.

وأهدر لاعبو ليفربول أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم.

وسجل كودي جاكبو هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 32 من عمر الشوط.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ليفربول خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الاول، وكذلك من فريق بورنموث إذ حاول كلًا منهما الوصول للمرمى وهز الشباك.

وسدد لاعبو ليفربول 4 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل 4 تسديدات من 5 محاولات لفريق بورنموث وخرجت واحدة من الملعب.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بورنموث.



تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث بكأس رابطة الأندية الانجليزي المحترفة

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: إندو، هارفي إليوت، كورتس جونز.

الهجوم: دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أدريان، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جرافينبرخ، سكانلون، ترينت ألكساندر أرنولد، أليكسس ماك أليستر، ديوجو جوتا، داروين نونيز".

وتأهل ليفربول لهذا الدور على حساب فريق ليستر سيتي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل بورنموث لهذا الدور على حساب ستوك سيتي.