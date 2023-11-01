الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة: جاكبو يمنح ليفربول التقدم على بورنموث بالشوط الأول

ليفربول
ليفربول

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على مضيفه بورنموث في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، بهدف دون رد.

وفرض لاعبو فريق ليفربول استحواذهم على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الاداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين مع أفضلية للريدز اكتسبوها من استحواذهم على الكرة والضغط من المناطق المتقدمة على دفاعات بورنموث.
وأهدر لاعبو ليفربول أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم.

وسجل كودي جاكبو هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 32 من عمر الشوط.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ليفربول خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الاول، وكذلك من فريق بورنموث إذ حاول كلًا منهما الوصول للمرمى وهز الشباك.

وسدد لاعبو ليفربول 4 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل 4 تسديدات من 5 محاولات لفريق بورنموث وخرجت واحدة من الملعب.
واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بورنموث.
 

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث بكأس رابطة الأندية الانجليزي المحترفة

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:
في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، كوانساه، كوستاس تسيميكاس.
وسط الملعب: إندو، هارفي إليوت، كورتس جونز.
الهجوم: دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، محمد صلاح.
فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أدريان، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جرافينبرخ، سكانلون، ترينت ألكساندر أرنولد، أليكسس ماك أليستر، ديوجو جوتا، داروين نونيز".

وتأهل ليفربول لهذا الدور على حساب فريق ليستر سيتي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل بورنموث لهذا الدور على حساب ستوك سيتي.

ليفربول محمد صلاح بورنموث كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة كأس الرابطة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

خبير تحكيمى يحسم الجدل حول ضربة جزاء الأهلى أمام صن داونز

بعد وداعه الدورى الإفريقى.. جائزة مالية سيحصل عليها الأهلى

إنجاز كبير لنادى مدينتى للجولف بعد تتويجه بجائزة أفضل ملعب جولف فى مصر وإفريقيا لعام 2023 (فيديو)

للمرة الأولى.. محمد صلاح يحمل شارة ليفربول منذ بداية لقاء بورنموث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة