الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد بورنموث بكأس الرابطة

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، تشكيل فريقه الذي سيواجه بورنموث ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، كابيتال وان.

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مباراة اليوم برفقة كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث بكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:
في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، كوانساه، كوستاس تسيميكاس.
وسط الملعب: إندو، هارفي إليوت، كورتس جونز.
الهجوم: دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، محمد صلاح.


فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أدريان، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جرافينبرخ، سكانلون، ترينت ألكساندر أرنولد، أليكسس ماك أليستر، ديوجو جوتا، داروين نونيز".

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع لتحقيق الانتصار من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة للاستمرار في مشوار المنافسة على اللقب.

فيما  يرغب فريق بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويأمل محمد صلاح في الاستمرار على الأداء المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم الجاري  لقيادة فريقه نحو مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة للموسم الجاري.

 

ليفربول تشكيل ليفربول محمد صلاح بورنموث كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة كابيتال وان

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