الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يكشف حقيقة الصراع العربى الإسرائيلى ومخطط أمريكا تجاه مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، ما تنبأ به أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كتابه "شهادتي"، حول ما يجري حاليًا من مخططات بالمنطقة وحقيقة الصراع العربي الإسرائيلي. 

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أبوالغيط روى كواليس الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2008، والتي تتشابه إلى حد كبير مع ما يحدث حاليًا 2023، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعرضت لضغوط كبيرة عام 2008 لفتح معبر رفح والذي كان بمثابة ورقة ضغط استغلها البعض ضد مصر. 

وأضاف أن أبوالغيط تحدث عن عرض الدولة المصرية علاج الجرحى الفلسطينيين قائلًا: إذن الموضوع ليس جديدًا على مصر، ومعبر رفح استقبل اليوم المصابين الفلسطينيين كما حدث سابقًا ولم يستوطنوا سيناء، ولكن عادوا إلى بلادهم مرة أخرى بعد تلقي العلاج. 

كما كشف أبوالغيط، في كتابه، عن تلويح الولايات المتحدة بقطع المساعدات العسكرية لرفض الدولة المصرية وقتئذ إقامة قواعد عسكرية وقوات دولية بالأراضي المصرية.

الهدف من زيارة بلينكن للمنطقة غدًا

وأكد موسى، أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، يزور المنطقة غدًا لعرض هذا المقترح، مضيفًا: "يعني اللي بيعمله بلينكن عملته قبله كونداليزا رايز، وكان جزء من أزمة أمريكا مع الرئيس الأسبق حسني مبارك رفضه وضع قواعد عسكرية في مصر".

أحمد أبو الغيط كا 52 الحرب الإسرائيلية قطاع غزة الخارجية الامريكية الدولة المصرية

مواد متعلقة

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء فى فلسطين

أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودًا مكثفة لاحتواء الأزمة فى فلسطين

مع دخول مصابى فلسطين لمصر.. انطلاق حملة للتبرع بالدم فى الإسماعيلية

تعرف على مهام المستشفى الميدانى بسيناء.. وكيف استعد لاستقبال مصابى فلسطين؟

سيلتيك يحرم مشجعيه من تذاكر المباريات بسبب أعلام فلسطين

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: القمة الطارئة سترفع شعار "إسرائيل ليست فوق القانون الدولى"

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

خبير تحكيمى يحسم الجدل حول ضربة جزاء الأهلى أمام صن داونز

بعد وداعه الدورى الإفريقى.. جائزة مالية سيحصل عليها الأهلى

إنجاز كبير لنادى مدينتى للجولف بعد تتويجه بجائزة أفضل ملعب جولف فى مصر وإفريقيا لعام 2023 (فيديو)

للمرة الأولى.. محمد صلاح يحمل شارة ليفربول منذ بداية لقاء بورنموث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة