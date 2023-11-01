أحمد موسى يكشف حقيقة الصراع العربى الإسرائيلى ومخطط أمريكا تجاه مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، ما تنبأ به أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كتابه "شهادتي"، حول ما يجري حاليًا من مخططات بالمنطقة وحقيقة الصراع العربي الإسرائيلي.

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أبوالغيط روى كواليس الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2008، والتي تتشابه إلى حد كبير مع ما يحدث حاليًا 2023، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعرضت لضغوط كبيرة عام 2008 لفتح معبر رفح والذي كان بمثابة ورقة ضغط استغلها البعض ضد مصر.

وأضاف أن أبوالغيط تحدث عن عرض الدولة المصرية علاج الجرحى الفلسطينيين قائلًا: إذن الموضوع ليس جديدًا على مصر، ومعبر رفح استقبل اليوم المصابين الفلسطينيين كما حدث سابقًا ولم يستوطنوا سيناء، ولكن عادوا إلى بلادهم مرة أخرى بعد تلقي العلاج.

كما كشف أبوالغيط، في كتابه، عن تلويح الولايات المتحدة بقطع المساعدات العسكرية لرفض الدولة المصرية وقتئذ إقامة قواعد عسكرية وقوات دولية بالأراضي المصرية.

الهدف من زيارة بلينكن للمنطقة غدًا

وأكد موسى، أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، يزور المنطقة غدًا لعرض هذا المقترح، مضيفًا: "يعني اللي بيعمله بلينكن عملته قبله كونداليزا رايز، وكان جزء من أزمة أمريكا مع الرئيس الأسبق حسني مبارك رفضه وضع قواعد عسكرية في مصر".